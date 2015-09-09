Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября 2015, 17:20

Культура

В галерее "Нагорная" познакомят с творчеством космонавта Алексея Леонова

Фото предоставлено пресс-службой

15 сентября в галерее "Нагорная" откроется выставка "Космос. Грани реальности и вымысла". Об этом сообщает пресс-служба галереи.

Посетители увидят уникальную коллекцию графики и живописи 60-90-х годов XX века из фондов Мемориального музея космонавтики. Будут также представлены результаты совместного творчества космонавта Алексея Леонова и художника Андрея Соколова.

Кроме того, все желающие смогут увидеть фильмы, созданные в период с 1902 по 1935 год. Всего зрителям покажут пять картин.

Дата: 15 сентября – 18 октября в 11.00

Место: галерея "Нагорная"

Цена: от 50 рублей

живопись выставки галерея Нагорная Алексей Леонов

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика