В столице могут создать фонд жилья для семей в трудной жизненной ситуации

Фото: ТАСС/Илья Щербаков

В Москве может появиться резервный фонд жилья для семей, которые оказались на улице по финансовым или личным причинам. Им можно сдавать в аренду пустые квартиры, которые перешли городу после смерти одиноких жильцов. Об этом M24.ru рассказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Борис Альтшулер отправил обращение на имя заммэра Натальи Сергуниной с просьбой выделить квартиры. По его словам, десятки семей остаются без крыши над головой из-за конфликтов с родственниками и неудачных жилищных сделок. В имущественном комплексе мэрии заявили M24.ru, что рассмотрят предложение.

"Семьи оказываются на улице по разным причинам. Это могут быть добросовестные приобретатели жилья [граждане, которые купили квартиру, не зная, что в ней зарегистрированы другие жильцы – M24] или те, кого выписали из квартиры родственники. В собственности города есть пустующие жилые помещения, которые остались после смерти одиноких москвичей. Надо сформировать из них так называемый маневренный фонд, чтобы семьи, оставшиеся без крыши над головой, могли временно проживать там, пока не решат свои проблемы", - сказала Потяева.

С 2014 года город продает на аукционах принадлежащие ему жилые помещения. По словам омбудсмена, часть жилищного фонда нужно отдать не под коммерческие, а под социальные цели. При этом временные жильцы должны будут оплачивать услуги ЖКХ и аренду жилья. "Чтобы создать такую систему, надо будет принять городской закон или постановление правительства Москвы. Мы уже направили запрос в Контрольно-счетную палату Москвы на предмет того, сколько неиспользуемого жилья есть в столице, обсуждали вопрос с представителями департамента городского имущества", - отметила омбудсмен.

С 2014 года город выставляет на торги жилье, которое находится в хозяйственном ведении ГУП "Московская социальная гарантия". Оно оказывает социальную поддержку и защиту одиноким пожилым гражданам и инвалидам в обмен на добровольную передачу в собственность города их жилплощади после смерти. Квартиры выставляются на продажу, как минимум, спустя полгода после смерти. В прошлом году на торги выставлялось 290 квартир и долей в них по стартовой цене в 1,8 млрд рублей. Из них удалось реализовать 149 квартир за 962,8 млн рублей. С марта 2015 года квартиры продаются через электронные аукционы . На последних торгах ушли с молотка 13 квартир за 82 млн рублей. Между тем в Москве уже есть маневренный фонд, но только для категорий граждан, предусмотренных Жилищным кодексом РФ. Власти обязаны предоставить временное жилье людям, чьи дома были разрушены в результате пожара или других ЧП, либо находятся на капитальном ремонте. Маневренным фондом могут также воспользоваться ипотечники, если банк решил забрать за долги их единственную квартиру. Например, в московский маневренный фонд переселят жителей Буденовского городка.



Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Борис Альтшулер уже направил обращение на имя заммэра Москвы по экономическим вопросам Натальи Сергуниной. В нем предлагается создать арендный жилищный фонд из пустующих жилых помещений, которые находятся в собственности города. По данным Альтшулера, ежегодно на улице оказываются десятки семей.

"Случаи самые разные. Например, семья распалась, а муж – единственный владелец квартиры, он может продать ее, а новый хозяин по суду выпишет его бывшую жену и детей. Это называется "продать квартиру с обременением", по цене ниже рыночной", - пояснил Альтшулер.

По его словам, Совет по правам человека предлагает использовать для решения проблемы пустующий жилищный фонд города. "Кроме того, у многих граждан есть квартиры, которые они боятся сдавать из-за "дикого" рынка аренды. Нужно организовать специальное государственное агентство, которые будет заключать с ними официальные договоры, а потом сдавать площадь нуждающимся", - сказал Альтшулер.

В имущественном комплексе столицы проанализируют предложение защитников прав человека. "Когда такое обращение поступит, оно будет рассмотрено в установленном законом порядке", - сказала пресс-секретарь Натальи Сергуниной Оксана Вагина.

Руководитель аналитического центра "Инком-недвижимость", член Московской ассоциации риэлторов Дмитрий Таганов поддержал идею создания маневренного фонда. "Людей действительно часто выгоняют на улицу. Главное, чтобы им предлагали жилье в аренду за приемлемые деньги – ниже среднего уровня аренды в столицы. Например, "однушка" может стоить 15 тысяч в месяц в среднем по Москве", - сказал Таганов.

Эксперт отметил, что городу достаются жилые помещения, на которые нет наследника после смерти одинокого жильца. Многие из них не были приватизированы. "Думаю, их могут быть сотни. Точный объем оценить сложно – это не рыночные квартиры", - заключил Таганов.