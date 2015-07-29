В ходе "черной пятницы" выявлен один проблемный жилой объект

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

В ходе акции "черная пятница", которая прошла с 17 по 19 июля, выявлен один проблемный объект жилого строительства, сообщил зампред правительства региона Герман Елянюшкин.

По его словам в жилом комплексе "Валь Д'Эмироль", где уже есть обманутые дольщики, пытались продать квартиры с 27-процентной скидкой. Материалы по данному делу направили в прокуратуру и налоговые службы. Елянюшкин отметил, что если бы власти не провели проверки, таких объектов было бы намного больше, передает ТАСС.

Зампред правительства Подмосковья положительно оценил ход акции, добавив, что большинство застройщиков соблюли закон и предоставили скидки 5-10 процентов. Всего за три дня "черной пятницы" застройщики предложили более 1,5 миллионов квадратных метров квартир, апартаментов, коттеджей, земельных участков, лофтов с большими скидками.

Напомним, в России впервые прошлаакция на недвижимость "Черная пятница". В течение трех дней – с 17 по 19 июля – квартиры от 30 застройщиков можно было приобрести по сниженным ценам.

В рамках акции застройщики предоставили более 2000 квартир, апартаментов, коттеджей, лофтов и земельных участков по сниженным ценам. Скидки были даны от реальной цены объекта. Участие в "Черной пятнице" приняли компании: "Магистрат", "Донстрой", "Кортрос", концерн "Крост", "Контакт Строй" и другие.

Как сообщается на сайте акции, все объекты, которые участвовали в акции, прошли экспертизу по 214 статье федерального закона "О участии в долевом строительстве многоквартирных домой и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Акция "Черная пятница" зародилась в США. Проходит она после Дня благодарения, когда начинается традиционный рождественский сезон распродаж. Обычай устраивать распродажи установился еще в XIX веке, а сам термин Black Friday возник в 1966 году – день решили так назвать из-за сильных пробок на дорогах, которые постоянно образовывались в день старта распродаж.

В России "Черная пятница" проходила в декабре прошлого года. Тогда по сниженным ценам можно было приобрести технику и одежду.