Московские квартиры начали раскупать по сантиметрам

В Москве становится популярной покупка жилья по сантиметрам

Специальные агентства за 200-300 тысяч рублей или даже дешевле начали предлагать покупку около 30 квадратных сантиметров в "однушке" на окраине. За 500 тысяч рублей клиент уже может получить одну сотую большой коммуналки в историческом центре Москвы.

Председатель комиссии по законодательству союза юристов Москвы Александр Толмачев рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что считать подобные сделки законными можно, но новоявленные "мини-собственники", между тем, претендовать на московскую прописку не могут.

"Ограничений по размеру доли приобретаемой в собственность недвижимости по закону нет. Но регистрация подразумевает реальное проживание человека на том или ином участке, приобретенном в собственность. А проживать на одном квадратном сантиметре человек не может: тут существуют определенные нормативы. Так, житель Москвы не может прописаться на пространстве, составляющем менее 5 метров. Если у вас есть одна сотая или одна пятидесятая доля квартиры, вы становитесь собственником в городе Москве, но вот получить законным способом прописку в столице вы не сможете", - сообщил Толмачев.