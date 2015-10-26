Столичные апартаменты хотят выборочно приравнять к жилью

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Апартаменты получат статус жилого помещения, но только при условии технологической возможности и социальной инфраструктуры, сказал в интервью РБК заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, апартаменты чаще всего используют как постоянное место жительства, но при этом законодательно жильем они не считаются. То есть человек не может оформить прописку, платит налог и повышенные тарифы ЖКХ.

"Мы планируем там, где это возможно, придавать апартаментам статус жилья, но массового их перевода в жилую категорию ждать не стоит. Вопрос о статусе каждого объекта будет рассматриваться индивидуально. Придавать статус жилья можно только тем апартаментам, где есть технологическая возможность и социальная инфраструктура", – сказал Хуснуллин.

Вопрос приравнивания апартаментов к статусу жилья обсуждается уже давно. В начале года министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень заявлял о планах правительства до конца 2015 года легализовать все существующие апартаменты как жилье.

Ранее m24.ru сообщало, что стоимость апартаментов в новостройках бизнес-класса в Москве за год выросла на 23 процента. Так, цена одного квадратного метра по итогам июля составляет в 262,9 тысячи рублей.

При этом самым бюджетным предложением являются апартаменты стоимостью 2 миллиона рублей и площадью 16 квадратных метров, которые находятся в районе Марфино. За 2,5 миллиона рублей МФК "Березовая аллея" предлагает апартаменты площадью 25 квадратных метров.

В настоящее время в Москве строится свыше 800 тысяч кв. метров апартаментов. Из них более половины числятся как гостиницы.