Участковых ЮАО "переселят" на обслуживаемые ими участки

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В качестве эксперимента участковых Южного административного округа Москвы "переселят" на обслуживаемые ими участки. Такие меры помогут повысить эффективность работы участковых, сообщил начальник главка столичной полиции Анатолий Якунин.

"Было принято решение о проведении на базе УВД по Южному округу эксперимента по обязательному проживанию участковых уполномоченных полиции на территории обслуживаемого административного участка", - цитирует Анатолия Якунина "Интерфакс".

Он уточнил, что при поддержке правительства Москвы будут заключены договоры аренды квартир, расположенных рядом с пунктами полиции. По его мнению, участковые должны оперативно решать задачи на своем участке и находиться в шаговой доступности от жителей.

Как уже сообщало издание М24.ru, московские участковые переходят на новый формат общения с жителями своих участков. В августе они будут встречаться с горожанами во дворах домов, чтобы отчитаться о работе за прошедшее полугодие. "Дворовые встречи" призваны добиться сразу нескольких целей: повысить доверие жителей к своим инспекторам и привлечь на встречи как можно больше народа. Ранее участковые встречались с гражданами на собраниях в школах, но практика показала, что население посещает такие мероприятия не очень активно: большинство просто о них не знает. Встречи во дворах позволяют собрать гораздо больше жителей и способствуют более доверительному общению с участковыми.

Информировать горожан о встречах будут по разным каналам: графики собраний опубликуют на сайтах районных управ, в местных газетах, на сайте московской полиции и УВД по округам. Кроме того, объявления о встречах будут расклеивать на досках объявлений во дворах.