Более 300 детей-сирот в Подмосковье обеспечат жильем до конца года

Фото: ИТАР-ТАСС

В Подмосковье до конца 2013 года 304 ребенка-сироты будут обеспечены жильем, а в 2014 году жилплощадь получат более 500 детей, оставшихся без родителей. Об этом сообщила во вторник министр образования Московской области Марианна Кокунова на заседании регионального правительства.

Также на заседании был принят закон, согласно которому отменяются ограничения по возрасту при обеспечении жильем детей-сирот, которые не реализовали свое право на получение жилья и при этом им исполнилось 23 года.