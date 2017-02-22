Систему кооперативного строительства домов могут возродить

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Систему кооперативного строительства домов в России могут возродить, сообщает газета "Известия". Соответствующий законопроект разрабатывают в Госдуме.

На сегодняшний день человек, живущий в квартире, имеет статус либо ее собственника, либо арендатора. А в ближайшие годы может появиться статус держателя пая в кооперативном доме.

Согласно новой системе, после того, как дом построят и жильцы внесут все выплаты, участники кооператива получат в собственность не квартиру, а долю в кооперативном доме.

По словам автора документа, председателя думского комитета по ЖКХ Галины Хованской, в советское время, если человек уходил из кооператива, например переезжал в другой город, ему отдавали пай, на который ничего нельзя было купить. Однако этот недостаток исправлен – сейчас, получив свой пай при выходе из кооператива, человек сможет приобрести пай в другом доме.

Создание жилищно-строительных кооперативов было разрешено в СССР в 1958 году. Государство выдавало участникам кооперативного строительства ссуду и предоставляло льготы.

