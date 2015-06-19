Задержаны члены ОПГ, вынуждавшие москвичей продавать жилье

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Столичные полицейские задержали членов банды, вынуждавших москвичей продавать жилье по сниженным ценам, передает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Подозреваемые – приезжие из Северо-Кавказского федерального округа – подселялись в квартиры москвичей, в которых ранее были выкуплены доли жилплощади. По данным полиции, они старались ухудшить условия проживания и вынуждали соседей продавать часть жилья.

В последующем вся квартира целиком выставлялась на продажу по реальной стоимости.

Например, участники ОПГ вынудили жительницу столицы продать свою долю в квартире, расположенной на улице Аллея Витте, по заниженной цене.

17 июня сотрудники угрозыска задержали семерых членов группы, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Принуждение к совершению сделки". В настоящее время полицейские ищут организатора преступного бизнеса. Следствие планирует выйти в суд с ходатайством об аресте фигурантов.

О бизнесе такого рода уже сообщалось ранее: по некоторым данным, им занимается бывший участковый. Он подселяет уроженцев СКФО в квартиры, где хозяева не в состоянии выплатить деньги за не принадлежащую им долю. Гости с юга ведут себя вызывающе и вынуждают выкупать доли

Так случилось в семье Ольги Гурковой, которая живет с семьей в двухкомнатной квартире на улице Маршала Тухачевского. Ее сестра продала свою долю квартиры. Затем эта часть жилплощади несколько раз перепродавалась, пока не оказалась у некоей Елены Мельник. После этого в квартиру пришли "гости" и показали доверенность на управление 1/3 доли квартиры, полученную от Мельник. Они выбросили из комнаты хозяйские вещи, которые им мешали, и поселились в ней.