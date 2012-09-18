Форма поиска по сайту

18 сентября 2012, 12:59

Объем предложений на рынке элитной недвижимости вырос на 8,5%

Фото: ИТАР-ТАСС

Объем предложений в августе 2012 года на московском рынке элитных новостроек вырос на 8,5% и составил 1530 квартир и апартаментов.

Лидерами по объему предложения на рынке элитной недвижимости являются Хамовники и Пресненский район, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании Blackwood.

В конце августа средняя цена на рынке элитных квартир составила примерно 20 тысяч долларов за квадратный метр. Средняя цена элитных апартаментов – 14 тысяч долларов за квадратный метр.

Рынок пополнился новыми предложениями в многофункциональном комплексе "ОКО" на территории "Москва-Сити" и клубным жилым комплексом на Новолесной улице.

