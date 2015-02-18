Столичные апартаменты приравняют к жилью – Хуснуллин

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Столичные апартаменты переведут в статус жилья, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Разрешения на строительство апартаментов, как правило, выдавались по нескольким причинам. Во-первых, на площадки, где невозможно технически строить жилье, а где-то инвесторы заявлялись на стройку доходных жилых площадей для сдачи в аренду. Мы уже подготовили несколько объектов для перевода апартаментов в жилье. На совещании в Минстрое уже обсуждалось, как реализовать это на федеральном уровне", – рассказал Хуснуллин.

По его словам, приравнивание апартаментов к жилью – это шаг навстречу инвесторам, который также позволит выработать более прозрачный механизм реализации таких объектов.

Напомним, российское правительство рассматривает вопрос об "амнистии" апартаментов. "Мы рассчитываем до конца 2015 года легализовать как жилье все существующие апартаменты и этот вопрос закрыть. Но больше такая форма строительства разрешена не будет", – отметил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

Сейчас в апартаментах нельзя оформить регистрацию. Кроме того, их строят без социальной инфраструктуры. По словам Михаила Меня, владельцы существующих апартаментов понимали, что им не предоставят соцобъекты шаговой доступности. "В апартаментах, таких, как в высотках "Москвы-Сити", живут, как правило, обеспеченные люди. Кому-то из них детсады и школы были не нужны, кто-то возит детей в закрытые учебные заведения", – пояснил министр.

Отметим, что если апартаменты будут приравнены к жилью, они будут облагаться налогом на недвижимость так же, как и обычные квартиры. Это тоже позволит владельцам сэкономить.

С 2015 года налог на нежилые помещения, которыми по факту являются апартаменты, составляет 2% от кадастровой стоимости. Если же апартаменты оформлены как гостиницы, то налог 0,5%. Что касается жилья, то при кадастровой стоимости квартиры до 10 миллионов рублей включительно ставка налога на имущество составит 0,1%. При цене от 10 до 20 миллионов рублей включительно – 0,15%, от 20 до 50 миллионов рублей – 0,2%, от 50 до 300 миллионов рублей – 0,3%.