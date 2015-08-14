Члены семьи смогут оплачивать счета за ЖКУ по отдельным договорам

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В Госдуму внесен законопроект, разрешающий заключать договоры соцнайма жилья с отдельными членами семьи. Об этом сообщила m24.ru автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

"Цель законопроекта – реализовать права граждан на распоряжение своей долей собственности, право на приватизацию, а также право отдельно платить по счетам, не связываясь ни с кем из членов семьи", – пояснила Хованская.

По ее словам, из-за пробелов в законодательстве многие люди лишены возможности разъехаться.

Законопроект предоставляет право члену семьи нанимателя заключать отдельный договор социального найма при возможности выделения ему изолированного помещения. При этом необходимо согласие других членов семьи и наймодателя.

Напомним, в России на год продлили сроки бесплатной приватизации жилья. Оформить квартиру в собственность можно до 16 марта 2016 года. По данным риелторов, около 30 процентов жилого фонда в России остается неприватизированным.

Бесплатная приватизация жилья была начата в России в 1992 году. Оформлять в собственность разрешили квартиры, комнаты в общежитиях и другое жилье, находившееся в муниципальном, федеральном и ведомственном жилищном фонде.

Предполагалось, что приватизация завершится с принятием нового Жилищного кодекса 1 января 2007 года, но из-за большого числа желающих ее срок трижды продлевался, сначала до 1 марта 2010 года, потом до 1 марта 2013 года и, наконец, до 1 марта 2015 года.