Подмосковье выделит детям-сиротам жилье на сумму 500 млн рублей

ИТАР-ТАСС

Подмосковные власти потратят более 500 миллионов рублей на обеспечение жильем детей-сирот, сообщила министр образования региона Лидия Антонова.

В этом году квартиры получат около 300 выпускников образовательных учреждений, которые начинают жить самостоятельно.

Согласно соглашению между министерством финансов РФ и правительством Московской области средства для софинансирования этого направления выделяются из государственного бюджета.

"В этом году мы получаем до 12,5 миллиона рублей, в общей сумме со средствами бюджета Московской области на это выделяется 501,447 миллиона рублей. Таким образом, 268 детей будут обеспечены жильем", - сказала Антонова.

На данный момент из 268 человек жильем обеспечены 89 ребят, сообщает РИА Новости. Детям-сиротам выделяются квартиры не менее 27 квадратных метров по договору социального найма. В прошлом году по этой программе жилье выделили 251 человеку на сумму 442,836 миллиона рублей.