Гарантии и денежная компенсация: Собянин предложил поправки в закон о реновации

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Сергей Собянин подготовил ряд поправок к законопроекту о реновации жилого фонда в столице. Об этом он написал на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
Список предложений
- Граждане, которых не устраивает получение равнозначной новой квартиры взамен старой, по желанию смогут получить равноценную квартиру либо денежную компенсацию в размере рыночной стоимости старой квартиры;
- Целесообразно установить в законе, что ни один дом не будет включен в программу реновации против воли абсолютного большинства его жителей, написал мэр. В проект программы реновации могут быть включены только те дома, жители которых поддержат данное решение. На любой стадии формирования и реализации программы собственники квартир смогут провести общее собрание и принять решение об исключении своего дома из программы реновации;
- В поправках закрепляются дополнительные гарантии прав жителей многоквартирных домов, включенных в программу, на судебную защиту. В частности, жителям предоставляется право обжаловать как само решение о реновации, так и равноценность предоставляемого возмещения в денежной или натуральной форме, а также равнозначность предоставляемого жилого помещения.
Кроме того, как отметил мэр Москвы, направлены ранее озвученные предложения по гарантиям, связанным с районом переселения, условиями предоставления и качеством жилых помещений, оказания содействию в переезде и ряд других. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
Новые дома построят из монолита или современных панельных конструкций с высокой энергоэффективностью и возможностью внутренних перепланировок. В новостройках увеличится площадь помещений общего пользования, в том числе межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтовых шахт, коридоров и подвалов.
В настоящее время готовятся поправки ко второму чтению проекта закона, которое может пройти в июле. Сергей Собянин пообещал, что поправки будут учитывать права и интересы горожан.
Голосование по программе реновации жилья пройдет с 15 мая по 15 июня.
2 мая был опубликован перечень домов для голосования по включению в проект программы реновации. В перечень вошли 4,5 тысячи домов вместо изначально заявленных почти 8 тысяч.
Решение по существующим спискам не окончательное. Те, кто не попал в программу, могут повлиять на свое участие в ней. Для этого нужно провести общее собрание. Если две трети собственников проголосуют за участие, протокол нужно отдать в управу и написать заявку в правительство Москвы. Расселять москвичей обещают только с их согласия.