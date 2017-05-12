Гарантии и денежная компенсация: Собянин предложил поправки в закон о реновации

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сергей Собянин подготовил ряд поправок к законопроекту о реновации жилого фонда в столице. Об этом он написал на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

Список предложений

Граждане, которых не устраивает получение равнозначной новой квартиры взамен старой, по желанию смогут получить равноценную квартиру либо денежную компенсацию в размере рыночной стоимости старой квартиры;

Целесообразно установить в законе, что ни один дом не будет включен в программу реновации против воли абсолютного большинства его жителей, написал мэр. В проект программы реновации могут быть включены только те дома, жители которых поддержат данное решение. На любой стадии формирования и реализации программы собственники квартир смогут провести общее собрание и принять решение об исключении своего дома из программы реновации;

В поправках закрепляются дополнительные гарантии прав жителей многоквартирных домов, включенных в программу, на судебную защиту. В частности, жителям предоставляется право обжаловать как само решение о реновации, так и равноценность предоставляемого возмещения в денежной или натуральной форме, а также равнозначность предоставляемого жилого помещения.

Кроме того, как отметил мэр Москвы, направлены ранее озвученные предложения по гарантиям, связанным с районом переселения, условиями предоставления и качеством жилых помещений, оказания содействию в переезде и ряд других. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

