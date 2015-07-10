В столице приватизировали более 85% жилья

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Москвичи каждый месяц приватизируют 2,5 тысячи квартир. На данный момент в собственность оформлено более 85 процентов жилищного фонда столицы, сообщает пресс-служба департамента городского имущества.

На сегодняшний день в Москве осталось около 380 тысяч неприватизированных жилых помещений. В первом полугодии 2015 года с заявлениями на приватизацию жилья обратились 42,5 тысячи семей - почти столько же, сколько за весь прошлый год (43,6 тысячи).

"Значительное увеличение числа заявителей в начале 2015 года связано с несостоявшимся окончанием процедуры приватизации", - поясняют в ведомстве.

Напомним, что завершить приватизацию планировалось до 1 марта 2015 года, однако возможность оформить жилье в собственность была продлена еще на год (до 1 марта 2016 года).

"Приватизация – это способ стать собственником жилья и отстаивать свои интересы", - цитирует пресс-служба замглавы департамента Ивана Щербакова.

По его словам, приватизировав квартиру, человек получает возможность самостоятельно принимать решения о проведении капитального ремонта, об открытии в доме магазинов на первом этаже, эффективности работы управляющей кампании, "в то время как наниматели ограничены в правах".

Подать документы на приватизацию жилья можно двумя способами – через городские центры госуслуг "Мои документы" (МФЦ) или через портал госуслуг. Специалисты МФЦ самостоятельно формируют весь пакет документов, дополняя заявление и личные документы членов семьи заявителя всеми необходимыми сведениями и справками.



Напомним, что этой весной в Госдуму был внесен законопроект о деприватизации жилья, который позволит бесплатно вернуть свою квартиру в государственную и муниципальную собственность.

Документ коснется только тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию, малоимущих семей, а также москвичей, которые больше не могут платить за квартиру. Деприватизировать можно будет любое жилое помещение, независимо от того, как его приобрели в собственность. Передачу недвижимости предлагают оформлять по договору социального найма.