Многокомнатные квартиры стали чаще снимать вскладчину - исследование

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Самые популярные квартиры на рынке аренды - одно- и двухкомнатные. Между тем, пользуется спросом и многокомнатная жилплощадь, которую в последние 2-3 года снимают в основном вскладчину, выяснили исследователи.

Большие семьи также арендуют многокомнатные квартиры, однако случаи, когда все комнаты принадлежат разным хозяевам, более популярны.

Что касается аренды элитного жилья, то здесь, наоборот, однокомнатные квартиры не пользуются спросом. Здесь наличие нескольких спален и гостиной - одно из обязательных требований жильцов, поэтому популярны квартиры с тремя и более комнатами. Арендуют такую жилплощадь в основном топ-менеджеры российских и зарубежных компаний.

Снять трехкомнатную квартиру экономкласса в Москве можно в среднем за 54,6 тысяч рублей в месяц, бизнес-класса - за 96,2 тысяч. Многокомнатная квартира бизнес-класса обойдется примерно в 133,7 тысяч рублей ежемесячно.

Что касается премиум-класса, то здесь трехкомнатные квартиры сдаются в среднем за 140,2 тысяч рублей, многокомнатные - за 202,1 тысяч. В самом дорогом классе, de luxe, аренда трехкомнатных помещений стоит в среднем 281,2 тысяч рублей, многокомнатных - 461,1 тысяч рублей, отмечают специалисты департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость.