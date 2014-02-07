Риэлтор: Рост цен на недвижимость в ближайшие полгода не предвидится

Москвичи стали чаще покупать квартиры - риэлторы

В Москве вырос спрос на жилье. По данным риэлторов, число сделок на рынке увеличилось на 20-30%, причем активность наблюдается как в области новостроек, так и на вторичном рынке, передает радио "Москва FM".

"Покупатели оживились, но при этом роста цен на квартиры не наблюдается. Более того, мы не предвидим его и в ближайшие полгода", - отметила риэлтор Наталья Борзенкова. При этом квартиры бизнес-класса даже дешевеют.

По оценкам экспертов, сейчас из-за ослабления курса рубля многие граждане закрывают вклады в банках и направляют деньги в более безопасные активы, в том числе и в недвижимость.