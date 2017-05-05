За или против: как проголосовать за включение дома в программу реновации

Переселение жильцов ветхих пятиэтажек будет проводиться только с согласия их жителей. Об этом неоднократно заявляли высшие должностные лица – Сергей Собянин, Владимир Путин, Вячеслав Володин. Тем, кто согласится покинуть свои старые дома в пользу новых, комфортабельных, построенных из современных энергосберегающих материалов, предложат переселиться в новостройки в том же районе, причем площадь квартир будет либо сохранена, либо увеличена.

К настоящему времени в столице сформирован и опубликован перечень домов для голосования по включению в проект программы реновации. Голосование начнет проходить в Москве с 15 мая. О том, как проголосовать и что делать, если ваш дом не включен в перечень, читайте в материале m24.ru.

"Активный гражданин"

Проголосовать можно, не выходя из дома, с помощью платформы "Активный гражданин". Для того, чтобы зарегистрироваться в системе, нужно скачать приложение на смартфон или планшет – оно доступно бесплатно на всех популярных операционных системах (iOS, Android, Windows Phone).

Если нет смартфона, можно воспользоваться компьютером – регистрацию в системе проводят и на портале "Активный гражданин" ag.mos.ru.

Для того, чтобы проголосовать через приложение, москвичам нужно будет указать фамилию, имя и отчество, номер паспорта, номер СНИЛС, дату рождения и номер финансово-лицевого счета квартиры, который всегда указан в едином платежном документе.

"Мои документы"

Выразить свои пожелания можно и в любом из столичных центров госуслуг "Мои документы". Для того, чтобы оставить свой голос, достаточно паспорта, однако в таком случае голос учтут только после того, как специалисты центра проведут дополнительную верификацию и подтвердят, что гражданин действительно является жильцом дома.

Для того, чтобы проголосовать без верификации, собственникам квартир нужно будет принести с собой свидетельство о праве собственности, либо выписку из ЕГРН. Нанимателям по договору социального найма нужно будет взять с собой соответствующий договор.

Общее собрание собственников

Решение по существующим спискам не окончательное. Те, кто не попал в программу, могут повлиять на свое участие в ней. Для этого нужно провести общее собрание. Если две трети собственников проголосуют за участие, протокол нужно отдать в управу и написать заявку в правительство Москвы.

Посредством общего собрания жители дома могут также изменить свое решение и отказаться от переселения в новые дома. Сделать это они смогут в любой момент – как до утверждения программы, так и после.

Результаты

Итоги голосования будут подводить поэтапно. Сперва по отдельным квартирам, а затем по дому в целом. Если квартира имеет одного собственника или нанимателя, его голос определяет мнение жителей данной квартиры. Если квартира имеет двух и более собственников или нанимателей, каждый из них может принять участие в голосовании. Итоги голосования по данной квартире определяются простым большинством голосов.

При равенстве голосов считается, что жители такой квартиры не выразили своего мнения. Голосование по этой квартире не будет учитываться при подведении итогов по дому в целом. Участие в голосовании всех собственников или нанимателей конкретной квартиры необязательно. При подведении итогов будет учтено мнение только тех, кто принял участие в голосовании.

Многоквартирный дом войдет в проект программы реновации в случае, если число квартир, проголосовавших "за", превышает 2/3 от общего числа квартир в доме – за исключением квартир, мнения жителей которых разделились поровну и потому не учитываются при подведении итогов голосования. В проект программы реновации не включат дома, 1/3 квартир в которых проголосовали "против".

После подведения итогов можно будет увидеть, как проголосовал как в целом город, так и отдельный район. Можно будет проверить и свой голос.

