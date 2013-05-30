Форма поиска по сайту

30 мая 2013, 18:00

Происшествия

Лоб в лоб: с момента первого оформленного ДТП прошло 117 лет

Фото: ИТАР-ТАСС

Госавтоинспекция России 30 мая проводит очередной рейд "Перекресток", направленный на снижение аварийности в местах пересечения дорог. За день такой акции инспекторы выявляют около тысячи нарушений.

Между тем, история автомобильных аварий началась 117 лет назад: 30 мая 1896 года в Нью-Йорке электромобиль столкнулся с велосипедистом, последний получил перелом ноги. Это было первое официально оформленное дорожно-транспортное происшествие.

Сетевое издание M24.ru выяснило причины изменения количества ДТП в Москве.

ГИБДД приводит печальную статистику аварий: с 2004 года в Москве произошло 117367 зарегистрированных ДТП, в которых погибло 8830 человек, 134187 получили ранения.

ГодКол-во ДТППогиблоРанено
2013 (январь-апрель)30432153524
20121201081014000
20111182777213610
20101175770313592
20091244582214265
20081330686515114
200714939116117022
200614850118417104
200514018110316184
2004917211959772

Несмотря на то, что количество ДТП растет вместе с количеством машин, уровень смертности снижается. Вот как прокомментировали это M24.ru эксперты:

Руководитель московского отделения Федерации автовладельцев России Сергей Канаев связывает это с повышением безопасности автомобиля: "Люди стали покупать более надежные и безопасные машины, в которых больше шансов выжить".

Также Канаев отметил, что на дорогах стало меньше опасных мест, из-за которых велик шанс попасть в аварию.

Председатель московского областного отделения общественного движения "Комитет по защите прав автомобилистов" Алексей Дозоров помимо активной и пассивной безопасности автомобилей выделил развитие инфраструктуры. "Сокращается количество наземных переходов, увеличивается количество развязок, которые разводят транспортные потоки, уменьшая число смертельных ДТП", - отметил он.

Снижения числа ДТП можно добиться только в том случае, если все будут соблюдать Правила дорожного движения. Помимо обычных факторов, влияющих на количество аварий (техническая неисправность, усталость, опьянение, лихачество, невнимательность и опыт вождения), есть и еще один: дорожные заторы.

Фото: ИТАР-ТАСС

"Разумеется, пробки влияют на число ДТП. Водитель опаздывает, нервничает и нарушает ПДД, что может привести к аварии", - прокомментировал Канаев.

Дозоров же выделил особенность некоторых водителей разгоняться сразу после пробки: "Как только у водителя, который стоит в заторе, появляется возможность, он тут же резко увеличивает скорость, что поднимает его шансы попасть в ДТП".

Кроме того, как отметил собеседник, в крупных городах происходит множество мелких ДТП, которые часто не попадают в статистику, что тут же собирает пробку, и это приводит к очередным авариям.

Кстати, дорожные аварии – это не всегда материальный или физический ущерб, некоторые люди могут получить и психическое расстройство. Например, в психиатрической практике есть понятие "Амаксофобия" – боязнь транспорта. Возникает у людей, переживших аварию, у маленьких детей и у свидетелей ДТП.

При легкой форме расстройства человек ощущает чувство тревоги, в более серьезных случаях у него немеет тело и возникает тошнота.

Главная причина аварий на дорогах – это неуважительное отношение участников движения друг к другу. Этой проблеме едва ли не столько же лет, сколько и самому ДТП: так, в начале XX века в одном американском городе было всего две машины. Водители "нашли друг друга": их автомобили столкнулись.

Сергей Блохин

