Лоб в лоб: с момента первого оформленного ДТП прошло 117 лет

Фото: ИТАР-ТАСС

Госавтоинспекция России 30 мая проводит очередной рейд "Перекресток", направленный на снижение аварийности в местах пересечения дорог. За день такой акции инспекторы выявляют около тысячи нарушений.

Между тем, история автомобильных аварий началась 117 лет назад: 30 мая 1896 года в Нью-Йорке электромобиль столкнулся с велосипедистом, последний получил перелом ноги. Это было первое официально оформленное дорожно-транспортное происшествие.

Сетевое издание M24.ru выяснило причины изменения количества ДТП в Москве.

ГИБДД приводит печальную статистику аварий: с 2004 года в Москве произошло 117367 зарегистрированных ДТП, в которых погибло 8830 человек, 134187 получили ранения.

Год Кол-во ДТП Погибло Ранено 2013 (январь-апрель) 3043 215 3524 2012 12010 810 14000 2011 11827 772 13610 2010 11757 703 13592 2009 12445 822 14265 2008 13306 865 15114 2007 14939 1161 17022 2006 14850 1184 17104 2005 14018 1103 16184 2004 9172 1195 9772

Несмотря на то, что количество ДТП растет вместе с количеством машин, уровень смертности снижается. Вот как прокомментировали это M24.ru эксперты:

Руководитель московского отделения Федерации автовладельцев России Сергей Канаев связывает это с повышением безопасности автомобиля: "Люди стали покупать более надежные и безопасные машины, в которых больше шансов выжить".

Также Канаев отметил, что на дорогах стало меньше опасных мест, из-за которых велик шанс попасть в аварию.

Председатель московского областного отделения общественного движения "Комитет по защите прав автомобилистов" Алексей Дозоров помимо активной и пассивной безопасности автомобилей выделил развитие инфраструктуры. "Сокращается количество наземных переходов, увеличивается количество развязок, которые разводят транспортные потоки, уменьшая число смертельных ДТП", - отметил он.

Снижения числа ДТП можно добиться только в том случае, если все будут соблюдать Правила дорожного движения. Помимо обычных факторов, влияющих на количество аварий (техническая неисправность, усталость, опьянение, лихачество, невнимательность и опыт вождения), есть и еще один: дорожные заторы.

Фото: ИТАР-ТАСС

"Разумеется, пробки влияют на число ДТП. Водитель опаздывает, нервничает и нарушает ПДД, что может привести к аварии", - прокомментировал Канаев.

Дозоров же выделил особенность некоторых водителей разгоняться сразу после пробки: "Как только у водителя, который стоит в заторе, появляется возможность, он тут же резко увеличивает скорость, что поднимает его шансы попасть в ДТП".

Кроме того, как отметил собеседник, в крупных городах происходит множество мелких ДТП, которые часто не попадают в статистику, что тут же собирает пробку, и это приводит к очередным авариям.

Кстати, дорожные аварии – это не всегда материальный или физический ущерб, некоторые люди могут получить и психическое расстройство. Например, в психиатрической практике есть понятие "Амаксофобия" – боязнь транспорта. Возникает у людей, переживших аварию, у маленьких детей и у свидетелей ДТП.

При легкой форме расстройства человек ощущает чувство тревоги, в более серьезных случаях у него немеет тело и возникает тошнота.

Главная причина аварий на дорогах – это неуважительное отношение участников движения друг к другу. Этой проблеме едва ли не столько же лет, сколько и самому ДТП: так, в начале XX века в одном американском городе было всего две машины. Водители "нашли друг друга": их автомобили столкнулись.

Сергей Блохин