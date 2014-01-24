Мужчина погиб при взрыве газа в здании подмосковной фирмы

Фото: ИТАР-ТАСС

Один рабочий погиб и еще один пострадал при взрыве бытового газа в здании подмосковной фирмы, сообщил M24.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Взрыв произошел в четверг около 17.50 в здании частной организации в деревне Акулово Одинцовского района. В результате обрушилась стена одного из цехов", - отметил представитель правоохранительных органов региона.

По его словам, предположительно взорвался баллон с бытовым газом, использующийся для обогрева помещения. От полученных травм на месте скончался работник из Кореи. Еще один рабочий, местный житель,получил различные травмы и госпитализирован.

По факту взрыва начата проверка.