Пострадавшие от взрыва газа в Подмосковье начали получать компенсации

На место взрыва газа в Сергиево-Посадском районе Подмосковья приехали мобильные бригады министерства соцзащиты области, которые помогают пострадавшим получить экстренные выплаты - от 30 до 50 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба ведомства, чтобы забрать деньги, нуждающемуся надо оформить заявление и указать счет для перечисления денег. Тем, у кого нет счета, сотрудники ведомства помогут оформить на месте. Также компенсацию можно получить на сберкнижку.
Напомним, утром 11 ноября в одной из девятиэтажек в поселке Загорские Дали Сергиево-Посадского района взорвался газ. В результате четыре квартиры были полностью разрушены, еще семь пострадали. Погибли шесть человек, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести.
По данным спасателей, под завалами могут находиться еще три человека, продолжаются работы по разбору остатков плит и прочего мусора.
Правительство Московской области заплатит по 500 тысяч рублей семьям погибших и возьмет на себя все расходы по погребению жертв взрыва.
Около 200 жильцов дома заселили в ближайшие санатории – "Загорские Дали", "Дубна" и "Звезда". Экспертам еще предстоит выяснить прочность фундамента и общее состояние строения.
