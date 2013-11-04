МЧС открыло горячую линию в связи с крушением парома в Таиланде

С парома в Таиланде спасено 209 пассажиров

Министерство по чрезвычайным ситуациям открыло горячую линию, благодаря которой родственники российских туристов, в том числе и москвичей, оказавшихся на затонувшем в Таиланде пароме, могут узнать о судьбе своих близких.

Телефон горячей линии: 8(800)775-17-17

Напомним, туристический паром перевернулся сегодня в ста метрах от пирса Бали Хай курортного города Паттайя. Туристы возвращались с популярного острова Лан, который известен своими пляжами.

По последним данным с судна спасено 209 человек, при этом паром был рассчитан всего на 150 человек. Среди спасенных – 42 российских туриста. Двое наших соотечественников погибли. Всего крушение унесло 6 жизней. Судьба еще 20 человек пока неизвестна, все они числятся пропавшими без вести.

Трое россиян сейчас доставлены в одну из больниц Таиланда, среди них ребенок, впавший в кому. Его мать тоже госпитализирована, у нее сильно рассечено лицо, женщине требуется операция.