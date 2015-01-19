На платформе "Хорошево" применят новое покрытие против наледи

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Пешеходные мосты и железнодорожные платформы будут покрывать специальными полимерными составами против наледи, сообщает пресс-служба компании-производителя.

РЖД уже согласовал разработанный швейцарским химическим концерном регламент по защитным покрытиям пешеходных мостов и платформ на железных дорогах.

Новые составы создают на обрабатываемой поверхности водонепроницаемый слой. Он снижает скорость образования наледи и упрощает очистку поверхности ото льда. Сначала состав опробуют на платформе "Хорошево", расположенной на 44 километре Малого кольца Московской железной дороги.

Аналогичное покрытие уже несколько лет используется на пешеходных переходах. Использовался он и при строительстве моста на остров Русский на Дальнем Востоке.

"Мы думаем, что эта технология будет использоваться повсеместно и постепенно заменит традиционные для России виды покрытий пешеходных мостов и железнодорожных платформ. Кроме того, использовать покрытия из полимерных составов более выгодно по экономическим соображениям, поскольку срок их эксплуатации составляет до 15 лет", - отметил руководитель направления "Транспортная инфраструктура и защитные покрытия Sika Россия" Вадим Беляев.

Обычно с наледью на платформах борются с помощью песчано-соляной смеси. Ее разбрасывает машина со специальным разбрасывателем, также рассыпать смесь можно и вручную.

Основные работы на МКЖД планируется завершить в ноябре 2015 года. Интервал движения на малом кольце составит шесть минут. На МКЖД будут внедряться новые средства связи - они позволят обеспечить устойчивый контакт между машинистом, диспетчером и дежурным по станции.

Наземное метро полноценно заработает на МКЖД в 2016 году. Московские власти не собираются откладывать запуск пассажирского движения по МКЖД из-за экономической ситуации. Проект реконструкции МКЖД предполагает строительство 31 станции и транспортно-пересадочного узла, включая 22 ТПУ, обеспечивающих пересадку с радиальных линий метро, а также с действующих линий железной дороги.