Через два года в аэропорты будут ездить двухэтажные "аэроэкспрессы"

Фото: ИТАР-ТАСС

ООО "Аэроэкспресс" сменит обычные электрички на двухэтажные в течение 2015 года, передает "Интерфакс".

Компания объявила тендер по выбору поставщика таких составов, его итоги планируется подвести в начале 2013 года. В шорт-лист претендентов вошли немецкий Siemens, французский Alstom, чешская Skoda и швейцарский Stadler.

Какое именно число электричек компания планирует закупить, пока неизвестно. Сообщается только, что составы могут быть как четырех-, так и восьмивагонными, чтобы была возможность увеличивать или уменьшать длину состава в зависимости от направления и пассажиропотока.

Ранее в "Аэроэкспрессе" подсчитали, что загрузка стандартных поездов вскоре достигнет предела, а использование двухэтажных электричек увеличит пропускную способность примерно на 30%.

Эксплуатируемые сейчас стандартные поезда будут переводиться на пригородные маршруты компании (составы "Аэроэкспресс" курсируют в Подмосковье по пяти направлениям - в Лобню, Ожерелье, Звенигород, Можайск и Домодедово).

Также рассматривается вариант "переброски" эксплуатируемых электричек в другие регионы присутствия - Сочи и Владивосток.