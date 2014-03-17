Доехать от Москвы до Казани на поезде можно будет за 3 часа

Фото: ИТАР-ТАСС

Время в пути по высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва-Казань" может составить менее 3 часов, сообщил первый вице-президент ОАО "РЖД" Александра Мишарин.

По его словам, такого результата можно достичь, если поезд проследует без остановок. При этом проект магистрали предусматривает промежуточные остановки, число которых может доходить до 11, пишет ИТАР-ТАСС. Доехать от Москвы до Казани с остановками можно будет за 3,5 часа.

Напомним, в мае 2013 года президент России Владимир Путин поручил реализовать пилотный проект скоростной магистрали "Москва − Казань". 30 сентября 2013 года премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил сетевой план-график, который предполагает запуск проекта в эксплуатацию в 2018 году. Направление из Москвы в Казань станет пилотным проектом.

Ветка в Казань соединит города, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Примерная продолжительность магистрали в Казань составит 800 километров. Позже эту ветку продлят до Екатеринбурга, а ответвления от основной линии доведут до Перми, Самары, Уфы и Челябинска.

В рамках Транспортной стратегии России до 2030 года предусмотрено строительство более 4 тысяч километров высокоскоростных железнодорожных сетей, связывающих крупнейшие города России.