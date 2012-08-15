В Подмосковье мальчик-"зацепер" упал под поезд

ИТАР-ТАСС

В городе Ликино-Дулево Московской области под поезд попал 14-летний подросток. Он попытался "зацепиться" за один из вагонов, но сорвался. Об этом сообщает московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

В понедельник, 13 августа, примерно в 17 часов двое подростков 14-ти и 12-ти лет гуляли в районе станции Дулево Московской железной дороги. Мимо станции следовал грузовой поезд. Старший мальчик прыгнул на один из вагонов, пытаясь зацепиться руками, но не удержался и упал.

"Машиной «скорой помощи» с диагнозом ампутация левой стопы, травматический шок подросток госпитализирован лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

На данный момент проводится проверка, по итогам которой будет принято решение.