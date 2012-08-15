Двое мужчин погибли под колесами поезда в Москве

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В среду утром, 15 августа, двое мужчин попали под поезд, переходя пути. Трагедия произошла у железнодорожной станции "Тестовская" Белорусского направления, сообщили в пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Личности погибших установлены. Ими оказались 34-летний россиянин и 25-летний гражданин Белоруссии. Пострадавшие скончались до приезда на место происшествия скорой помощи.

Сейчас следователи устанавливают, под колесами какого поезда погибли мужчины.

Напомним, что 6 августа несчастный случай произошел в районе перегона между станциями Люберцы и Выхино. Подростка из Подмосковья ударило током на железнодорожном мосту, после чего молодой человек упал под грузовой поезд. Пострадавший погиб.