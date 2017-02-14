Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля 2017, 12:58

Транспорт

Мужчина погиб под колесами электрички в Москве

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Электричка насмерть сбила мужчину у станции "Косино", сообщает Агентство "Москва".

ЧП произошло 14 февраля в 5:35 утра в районе станции "Косино" Казанского направления МЖД. По предварительным данным, электропоезд сообщением 47 километр–Москва насмерть травмировал неизвестного, который, предположительно, переходил пути в неположенном месте.

Причины и обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего устанавливаются. Его предположительный возраст 35–40 лет.

По факту случившегося проводится проверка.

железные дороги электричка погибший чп ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика