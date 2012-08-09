Подросток из Подмосковья погиб под колесами поезда

ИТАР-ТАСС

Молодого жителя Московской области ударило током на железнодорожном мосту в районе перегона между станциями Люберцы и Выхино. Парень упал на рельсы и попал под грузовой поезд, сообщается на сайте московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, 6 августа двое подростков забрались на железнодорожный мост, чтобы сделать несколько фотографий.

Прокуратура проводит доследственную проверку, выясняя обстоятельства трагедии.

Похожий инцидент случился в июле в Рузском районе Подмосковья. Три 15-летние девушки, переходившие через железнодорожные пути, погибли под колесами поезда.

Пропустив электричку, девушки остановились на рельсах и не заметили приближающегося поезда дальнего следования. От полученных травм пострадавшие скончались на месте.