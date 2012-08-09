Двухэтажные "аэроэкспрессы" запустят в Москве в 2015 году

ИТАР-ТАСС

"Аэроэкспресс" составил шорт-лист потенциальных поставщиков новых поездов для перевозки пассажиров в московские аэропорты. Это Alstom, Siemens, Skoda и Stadler, которые готовы выпустить для компании двухэтажные электрички.

Победитель тендера на 150 вагонов стоимостью 18 млрд рублей будет назван в январе 2013 года. Запустить двухэтажные электрички планируется в 2015 году, пишет "Коммерсантъ".

Ранее в "Аэроэкспрессе" подсчитали, что загрузка стандартных поездов вскоре достигнет предела, а использование двухэтажных электричек увеличит пропускную способность примерно на 30%.

Напомним также, в ближайшее время количество "аэроэкспрессов" в аэропорт "Домодедово" будет увеличено с 30 до 58 пар в день. Это произойдет после реконструкции железнодорожного участка.