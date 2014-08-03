В России отмечают День железнодорожника

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Ежегодно в первое воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают железнодорожники.

День железнодорожника является самым старым отраслевым праздником в России. Он был учрежден приказом приказом министра путей сообщения Российской империи от 9 июля 1896 года и приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог в России. Отмечался ежегодно 25 июня (6 июля по новому стилю).

Однако после 1917 года праздник был забыт почти на 20 лет. Традиция празднования была возрождена лишь 1936 году, постановлением правительства от 28 июля 1936 года был установлен день профессионального праздника железнодорожников 30 июля. Позднее его празднование перенесли на ближайший выходной.

На сегодняшний день российские железные дороги являются второй по величине транспортной системой мира, уступая по общей длине эксплуатационных путей лишь США. При этом по протяженности электрифицированных магистралей российские железные дорогие являются лидерами в мире.