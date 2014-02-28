Форма поиска по сайту

28 февраля 2014, 16:35

Транспорт

На Масленицу с Казанского вокзала в Коломну отправится ретро-поезд

Коломна. Памятник Дмитрию Донскому на кремля. Фото: ИТАР-ТАСС

В последний день масленичной недели, 2 марта, с Казанского вокзала в Коломну отправится ретро-поезд.

Пассажиров ждет обзорная экскурсия по древнему городу в 100 километрах к юго-востоку от столицы, а также посещение школы ремесел и дегустация знаменитой коломенской пастилы, сообщает в пятницу пресс-служба РЖД.

Это будет первый коломенский рейс для туристического поезда. Путешествия на нем организует компания "РЖД Тур", "дочка" ОАО "Федеральная пассажирская компания".

Весной и летом по выходным дням для любителей железнодорожной экзотики будет несколько рейсов ретро-поездов в Коломну с посещением рыцарского турнира. Будут и рейсы в Звездный городок, также в Тулу с экскурсией в Ясную Поляну.

Кроме того, туристов ждут обзорные паровозные экскурсии по Московской окружной железной дороге.

