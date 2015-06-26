Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня 2015, 17:31

Транспорт

На перегоне Бутово – Щербинка поезд сбил подростка

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На перегоне Бутово-Щербинка поезд сбил подростка, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел около 14.45. Несовершеннолетний пытался перейти пути перед приближающимся тепловозом, и в результате наезда он получил травмы, несовместимые с жизнью. Личность погибшего устанавливается.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, транспортная полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее m24.ru сообщало, что количество несчастных случаев на Московской железной дороге в первом квартале текущего года снизилось на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

Основная причина травмирования людей – хождение по путям в неположенном месте перед близко идущим поездом. Это 87 процентов от общего количества случаев.

Среди других причин – попытка забраться на платформу или спрыгнуть с нее, падение с крыши вагона или нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда.

железная дорога погибшие пути чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика