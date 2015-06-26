Фото: m24.ru/Александр Авилов

На перегоне Бутово-Щербинка поезд сбил подростка, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел около 14.45. Несовершеннолетний пытался перейти пути перед приближающимся тепловозом, и в результате наезда он получил травмы, несовместимые с жизнью. Личность погибшего устанавливается.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, транспортная полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее m24.ru сообщало, что количество несчастных случаев на Московской железной дороге в первом квартале текущего года снизилось на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

Основная причина травмирования людей – хождение по путям в неположенном месте перед близко идущим поездом. Это 87 процентов от общего количества случаев.

Среди других причин – попытка забраться на платформу или спрыгнуть с нее, падение с крыши вагона или нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда.