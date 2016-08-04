На четырех направлениях закроют неиспользуемые железнодорожные пути

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Часть железнодорожных путей вокруг Москвы будет закрыта. Такое решение приняла комиссия по оптимизации грузовой работы в Московском железнодорожном узле. В пресс-службе Министерства транспорта Подмосковья пояснили m24.ru, что все эти пути не используются. Речь идет о станциях Орехово-Зуево, Ожерелье, Электроугли, Кашира и ряде других на Савеловском, Павелецком, Казанском и Горьковском направлениях.

"Для закрытия путей владелец инфраструктуры (подразделение ОАО "РЖД") должен сформировать комплект документов, обратиться в Федеральное агентство железнодорожного транспорта и получить согласование в Министерстве обороны, а также в МЧС. Только после получения всех необходимых разрешений и согласований будет выпущен приказ о закрытии путей общего пользования", – пояснили в пресс-службе Минтранса.

Обычно этот процесс занимает порядка 6-12 месяцев. В областном министерстве отметили, что закрытие путей не приведет к осложнению транспортной обстановки в регионе. "Практически на всех рассматриваемых объектах – путях общего пользования – уже отсутствуют железнодорожные рельсы, шпалы, стрелочные переводы и т.д. Эти пути не будут востребованы в будущем в процессе организации перевозок железнодорожным транспортом", – отметили в пресс-службе.

Кроме того, на некоторых станциях заброшенные пути могут сохранить, чтобы в будущем при необходимости использовать их в процессе организации перевозок. Эта железнодорожная инфраструктура после закрытия будет законсервирована.

На 15 маршрутах из Москвы и Санкт-Петербурга планируют ускорить движение поездов. В рамках проекта "Ветер" железнодорожникам предстоит оценить возможность сокращения времени в пути. Например, поезд Москва – Кострома, который сейчас идет более 6 часов, планируют ускорить до 4,5 часа, а Москва – Чебоксары с 13 до 8,5 часа соответственно. Сейчас на РЖД существует несколько типов скоростных поездов. Например, "Сапсан", который позволяет примерно за три с половиной часа добраться из Москвы в Санкт-Петербург и наоборот. Быстрые переезды пассажиры совершают на "Ласточках", "Стрижах" и других региональных экспрессах, которые ходят в Москве, Сочи, Твери, Нижнем Новгороде и других городах. На Октябрьской железной дороге могут появиться "Ласточки – Премиум". Они будут работать на маршруте "Санкт-Петербург – Бологое" и "Санкт-Петербург – Новгород-на-Волхове". В каждом вагоне поезда поставят видеомониторы и столики, а также увеличат количество туалетов – их будет четыре на состав. В двух вагонах новых поездов сделали места для инвалидов-колясочников, а количество мест для пассажиров с мелкими домашними животными увеличили с двух до десяти. В составах предусмотрены два класса обслуживания: первый и шестой вагоны – бизнес класс, остальные – эконом класс.