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Авиа и аэропорты

29 июля 2014, 16:34

В Домодедове задержали рейс из-за деформации взлетной полосы

жара задержки рейсов аэропорт Домодедово авиа и аэропорты

Из-за деформации взлетной полосы задержан рейс в аэропорту Домодедово

Вылет рейса Москва-Новосибирск задержали в Домодедове из-за аномальной жары. Как сообщила M24.ru PR-директор авиаузла Дарья Коршунова, там деформировался участок взлетно-посадочной полосы.

Речь идет о самолете компании "Глобус", который должен выполнить совместный рейс с пятью другими авиакомпаниями. Плановое время вылета было 11.15, фактически самолет вылетит около 17.00.

По данным экспертов, аномально высокие температуры воздуха привели к незначительным нарушениям покрытия места стоянки лайнера.

Напомним, МЧС объявило экстренное предупреждение из-за сильной жары. Местами воздух может прогреться до 33 градусов. Кроме того, столичные экологи прогнозируют во вторник, 29 июля, в Москве самый высокий - "красный" - уровень опасности жары и загрязнения воздуха.

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