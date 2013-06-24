Московская жара: как пережить лето без последствий для здоровья

Как перенести жару без последствий для здоровья

Температура воздуха в Москве в последние дни грозит перешагнуть отметку в +30 градусов. Пока такую погоду все же не сравнить с 2010 годом. По словам столичных врачей, аномальная жара начинается, когда температура воздуха превышает температуру тела. Сетевое издание М24.ru приводит рекомендации медиков и спасателей о том, как защитить свое здоровье в жаркую погоду.

В первую очередь, эксперты советуют в жару избегать длительного пребывания на солнце и ограничить физические нагрузки. В самое жаркое время — с 12.00 до 16.00 — лучше вообще не выходить на улицу и тем более не находится на солнце. Также не стоит пользоваться наземным общественным транспортом и спускаться в метро. Лучше спланировать свой день так, чтобы в это время находится на работе или дома.

Что касается дресс-кода, рекомендуется носить светлую одежду из натуральных тканей (хлопок, лен) и солнцезащитные очки. При этом не стоит раздеваться совсем. По мнению врачей, ходить в майке на узких бретельках или с голым торсом в такую погоду — ошибка. В жару лучше отдать предпочтение свободной одежде, максимально закрывающей тело. Обязательным аксессуаром должны стать кепки, панамы или шляпы, которые помогут защититься от теплового удара.

В знойную погоду стоит как можно чаще принимать душ - регулярное очищение кожи позволяет ей дышать намного эффективнее. Вода должна быть комнатной температуры, а любители охлаждаться ледяной водой рискуют подхватить пневмонию, которая развивается из-за резкой смены температур. Купаться в водоемах также рекомендуется, однако стоит избегать необорудованных пляжей и стоячей воды - в жару она становится особенно грязной.

Кроме того, врачи рекомендуют пить в такую погоду гораздо больше жидкости. Вместо привычных полутора литров воды следует употреблять в три раза больше. Лучше всего для этого выбирать обыкновенную питьевую воду или чай, минералку, морсы и компоты. Сладких газированных напитков, а также горячего чая, кофе и алкоголя следует, наоборот, избегать.

Фото: ИТАР-ТАСС

Изменить стоит и рацион питания – есть больше холодных блюд, отказаться от жирных молочных продуктов и мяса, а выбрать вместо этого рыбу и овощи. В жару вообще полезно сесть на овощную диету, и, вопреки известной пословице, отдать врагу не ужин, а обед. При этом медики советуют обязательно солить еду, поскольку при высокой температуре воздуха человек сильно потеет и теряет большое количество натрия. Если говорить о молочных продуктах, их не надо покупать в ларьках и не давать им нагреваться на солнце.

Особые рекомендации разработаны и для тех, кто любит в жару сидеть под кондиционерами. Самый типичный диагноз в такую погоду – простуда, поэтому следует избегать переохлаждений. Гораздо полезнее обычное проветривание или вентилятор. В любом случае не следует садиться прямо под кондиционер. Обычно в них обитает масса бактерий, и их воздействие вместе с холодным воздухом может привести к обострению хронических бронхитов и развитию пневмонии.

Чем дольше длится жара, тем выше риск для здоровья. Особенно опасна такая погода для больных хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Как правило, это люди пожилого возраста. Им, в первую очередь, советуют не злоупотреблять садовыми работами — лучше выполнять их по утрам или вечерам. При гипертонии необходимо дважды в день измерять давление и постоянно принимать назначенные препараты. Кроме того, для некоторых больных может быть противопоказано употребление большого количества воды, а в ряде случаев стоит прекратить прием лекарств. Так что людям с хроническими заболеваниями необходимо заранее проконсультироваться с лечащим врачом.

Фото: ИТАР-ТАСС

Особые правила существуют и для детей. В жару рекомендуют отменять спортивные соревнования, игры и слеты. Из рациона детей следует исключить копченые, жареные, жирные и скоропортящиеся продукты: пирожные, консервы, сладкие газированные напитки и чипсы. А в качестве третьего блюда им лучше давать соки, морсы и бутилированную воду. Кроме того, детям до одного года не рекомендуется вводить новый прикорм. Также есть мнение, что в такую погоду малышам не стоит надевать одноразовые подгузники, а использовать вместо них марлевые. Кроме того, при очень жаркой погоде, стоит вообще отказаться от прогулок с детьми.

Пользуясь этими советами, можно перенести жаркий сезон без особых последствий для организма. Но, если вы все же почувствовали недомогание и ухудшение самочувствия, необходимо сразу обратиться за медицинской помощью.

Марина Чуркина