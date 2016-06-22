Форма поиска по сайту

В четверг в Москве не будет дождя

Фото: m24.ru

В четверг, 23 июня, дождей в столице не будет, сообщает Гидрометцентр России. Столицу ожидает переменная облачность.

Ночью в столице будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду. Ночь будет довольно теплой – температура в Москве составит 13–15 градусов (в центре – до 19 градусов), по области ожидается 12–17 градусов тепла.

Днем ветер не изменит своего направления, хотя усилится – его скорость составит 6–11 метров в секунду. Столбики термометров в Москве днем поднимутся до отметки в 25–27 градусов, по области – до 23–28 градусов.

Где искупаться в Москве

Столичный регион продолжает пребывать под действием антициклона. Дожди и грозы, начавшиеся в прошлые выходные, продолжаются, однако не особенно сильно. Кратковременные дожди проходят лишь в отдельных районах.

Для того чтобы уберечь покрытия московских дорог от деформации под солнечными лучами, в городе действуют 5 тысяч поливальных машин. Они увлажняют и охлаждают асфальт.

жара погода переменная облачность антициклон

