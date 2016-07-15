Около 5 тысяч поливальных машин вышли на улицы Москвы

Фото: ТАСС/ Максим Шеметов

В связи с жарой улицы Москвы поливают около 5 тысяч единиц специальной техники, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГБУ "Автомобильные дороги".

По регламенту они выходят поливать асфальт если температура превышает 24 градуса.

Оранжевый уровень опасности погоды объявлен в Москве и Подмосковье на 15 июля в связи с жарой и высокой пожароопасностью. Предпоследний, оранжевый уровень означает, что погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Жара в столичном регионе сохранится до понедельника

Температура в столице может побить рекорд 65-летней давности – самое теплое 15 июля было в 1951 года. Ожидается, что воздух в городе прогреется до плюс 33 градусов.

15–18 июля средняя суточная температура будет на 4–6 градусов выше климатической нормы. 15 и 16 июля могут стать в столице самыми жаркими днями за всю историю метеонаблюдений.