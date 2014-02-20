Жители Москвы получат в собственность придомовую территорию

Фото: ИТАР-ТАСС

Жители Москвы получат в собственность территорию рядом с многоэтажным домом.

Это связано с тем, что земля под домами переходит в долевую собственность владельцев квартир. Они смогут распоряжаться ей по своему усмотрению - поставить забор или детскую площадку. Но право пользования будет действовать не в полной мере – оно, в частности, не будет распространяться на строительство торговых павильонов рядом с домом.

При этом, получив в собственность придомовую территорию, придется платить земельный налог - от 700 до 1600 рублей. Он будет зависеть от количества жильцов и округа. По данным департамента городского имущества Москвы, максимальный размер налога будет установлен для ЦАО, на окраине же он не превысит тысячи рублей в год, сообщает телеканал "Москва 24".

Отметим, что ранее жители получали в распоряжение землю по минимуму – исходя из границы дома, хотя положено формировать участок, необходимый для эксплуатации жилья.

По новым правилам, границы формируются по результатам общественных слушаний. Если их не провели, то межевание пройдет в максимальных пределах.