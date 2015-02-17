Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

17 февраля, 18:51

"Дачную амнистию" могут продлить еще на три года

земельные участки дачная амнистия регистрация недвижимость

Фото: ТАСС/Илья Питалев

Срок упрощенной регистрации прав на земельные участки и расположенные на них строения могут продлить до 1 марта 2018 года. Законопроект о продлении срока "дачной амнистии" подготовлен комитетом Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.

В настоящее время, согласно закону, дачная амнистия длится до 1 марта 2015 года.

Законопроект о продлении "дачной амнистии" уже поддержало Минэкономразвития России. "В сложившейся экономической ситуации, учитывая массовые запросы с просьбами о продлении упрощенного порядка регистрации прав на объекты индивидуального жилищного строительства, можно продлить срок процедуры еще на три года", – говорится в сообщении ведомства.

Как рассказал M24.ru председатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Квашенинников, речь идет об упрощенном порядке оформления прав не только на дачи, сады и огороды, но и на объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС), то есть частные жилые дома.

"Смысл в том, что мы признаем все документы, которые были выданы в свое время уполномоченными органами, будь то сельсовет, исполком или райком партии, неважно в какие годы, главное, чтобы в тот момент это было законно, – пояснил Квашенинников. – Мы говорим, что мы их принимаем и что вы имеете право в упрощенном порядке подать документы и оформить свои права, а, следовательно, укрепить их и защитить".

Ссылки по теме

По словам председателя комитета, прежде всего продление "дачной амнистии" актуально для жителей Крыма, где подобных законов не было, а также сельской местности – садоводов, огородников и дачников.

Статистика, сколько людей пока не воспользовались "дачной амнистией", отсутствует. В российских регионах есть деревни и поселки, где ни один дом пока не зарегистрирован, отметил Павел Квашенинников. "Есть ситуации, когда было шесть соток, и человек использовал какую-то пустошь, еще две сотки. По "дачной амнистии" это тоже переходит в собственность", – добавил собеседник.

По его словам, законопроект уже получил поддержку не только у Минэкономразвития, но и у правительства и администрации президента. Кроме того, инициативу продления "дачной амнистии" поддержали участники Всероссийского съезда садоводов.

Директор департамента элитной недвижимости компании "Метриум Групп" Илья Менжунов сообщил M24.ru, что наибольшей популярностью "дачная амнистия" пользуется в Московской области из-за большего объема строительства, хотя она актуальна и для других регионов страны.

Ранее процесс сбора документов для регистрации жилого дома занимал несколько месяцев. "Необходимо было получить разрешение на строительство и акт ввода в эксплуатацию, который нужно было подать в качестве правоустанавливающего документа для получения свидетельства о праве собственности", – сказал Илья Менжунов.

По его словам, упрощенный порядок регистрации позволяет сэкономить время и значительно упростить процесс оформления: единственный необходимый сегодня документ – кадастровый паспорт, который делается всего пару недель.

Эксперт считает, что продление "дачной амнистии" выгодно и государству. "Как известно, неучтенный объект не подлежит налогообложению. Предоставляя возможность провести упрощенное оформление в собственность, государство получает дополнительное финансирование от налога с зарегистрированных прав граждан", – отметил собеседник.

Закон о "дачной амнистии" действует с 1 сентября 2006 года. Он предусматривает упрощенный порядок оформления прав собственности на земельные участки и расположенные на этих участках объекты недвижимости. Последний раз "дачная амнистия" продлевалась в 2009 году.

Дарья Вениславичева

Сайты по теме

Сюжет: Тренды города: все, что волнует столицу

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать