"Коммерсантъ ДЕНЬГИ" № 49 от 10 декабря 2012 года

Без зимы виноватые

Снегопад, который на прошлой неделе парализовал движение в Центральном регионе, уже в обозримом будущем покажется побывавшим в дорожном плену гражданам веселым приключением. Потому что снег растает, а коллапс никуда не денется.

Евгений Сигал, Алексей Екимовский, Максим Кваша, Ъ-Деньги

Столица в праздничном урбанстве

На прошлой неделе в Москве прошел международный урбанистический форум. Горожанам рассказали об успехах и намекнули, что без их участия столицу не улучшить, но не объяснили, в чем это участие должно заключаться. Пока на пути молодой российской урбанистики стоят непреодолимые барьеры.

Олег Хохлов, Мария Китаева, Ъ-Деньги

Разметка с боем

Полосы для общественного транспорта, платная парковка, запрет движения грузовиков по МКАД, передача техосмотра страховщикам — все это призвано так или иначе упростить жизнь автомобилистам. Однако в практику новшества внедряются со скрипом, каждое — со своим.

Иван Буранов, Ъ-Деньги

Неходовой гектар

"Земля — крестьянам" — лозунг, способный на столетия убить земельный рынок. Даже лучшие сельскохозяйственные угодья в России по сей день стоят в разы дешевле, чем в других странах с похожим климатом. Возможно, причина в том, что инвесторы слишком плохо знают Россию. Или слишком хорошо.

Надежда Петрова, Ъ-Деньги

Дело о подрыве денежной реформы

19 551 человек был привлечен к уголовной ответственности за попытки сохранить свои сбережения в ходе денежной реформы 1947 года. На борьбу с подрывом реформы бросили все силы милиции и милицейской агентуры, у арестованных изъяли огромное количество ценностей и денег. В это же время ответственные работники советских партийных органов, а также сотрудники и руководители республиканских и областных управлений МГБ и МВД спасали свои деньги теми же противозаконными способами. Разница заключалась в том, что лишь единицы из них понесли хотя бы минимальное наказание.

Евгений Жирнов, Ъ-Деньги