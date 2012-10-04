Москва заработала 29 миллиардов рублей от продажи земли

Фото: ИТАР-ТАСС

За 2012 год столица получила 29,213 миллиарда рублей дохода от продажи и аренды земли, в то время как бюджетное задание для департамента земельных ресурсов составило 27,8 миллиарда рублей.

Москва заработала 1 миллиард рублей на продаже прав аренды земли, 18 миллиардов – на арендных платежах и 10 миллиардов столичный бюджет получил в результате приватизации, сообщил глава департамента земельных ресурсов Владимир Ефимов.

По его словам, в 2012 году было приватизировано 700 участков земли и несколько предприятий обратились в департамент с просьбой разрешить новое строительство на приобретенных землях по льготной ставке - 20% от кадастровой стоимости, но без права строительства. Часть предпринимателей попросили разрешить им строительство на этих земельных участках, но за это им необходимо будет доплатить оставшиеся 80% стоимости.