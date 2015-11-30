Своевременно и современно. Верить ли обещаниям производителей препаратов от ОРВИ

Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

Начало зимнего периода у многих людей ассоциируется не только со снегом и Новым годом, но и с вирусными заболеваниями, риск которых значительно увеличивается. Хотя серьезный подъем заболеваемости прогнозируется не раньше середины декабря, в конце октября уже было зарегистрировано порядка 2 млн человек, которые заболели ОРВИ, и это не считая тех, кто предпочел лечиться самостоятельно. Как встретить вирус во всеоружии и отличить действенное средство от пустышки? С этим и другими вопросами мы обратились к Василию Викторовичу Власову, доктору медицинских наук, профессору НИУ-ВШЭ, члену формулярного комитета РАМН и межрегиональной общественной организации "Общество специалистов доказательной медицины".

– Василий Викторович, на прошедшей 21 октября конференции, посвященной проблемам самолечения ОРВИ и гриппа, было много сказано о том, что активно процветает самолечение, которое никак не контролируется. Это действительно серьезная проблема?

– Безусловно, и в первую очередь потому, что риску подвергаются обычные люди, которые даже не задумываются о том, что в аптеке может продаваться бесполезное, а иногда и вовсе опасное лекарство. Система разрешения лекарств на рынке находится у нас в катастрофическом положении, а в органах, отвечающих за регистрацию лекарств, очень много тех, кто зачастую не разбирается в своих обязанностях. О чем можно говорить, если на отечественном рынке появляются препараты, которые не проходили практически никаких проверок? Нужно понимать, что факт регистрации препарата не является гарантией его полной безопасности и отсутствия непредвиденных реакций, поэтому если человек идет в аптеку самостоятельно и без рецепта покупает все что вздумается, то риск приобрести некачественный препарат довольно высок. А ведь согласно исследованиям 85 % людей выбирают именно самолечение, поэтому проблема стоит довольно остро.

– Риск купить некачественный препарат действительно высок?

– Да, и это напрямую связано с тем, что большинство как новых препаратов, так и тех, что уже давно на рынке, в полной степени не исследованы и не имеют доказательной базы. Это значит, что никто точно не может сказать, безопасны ли они и помогают ли справиться с вирусом. Хочу, пользуясь случаем, заметить, что во время болезни нужно обращать пристальное внимание на борьбу не только с симптомами, как это чаще всего происходит, но и с самим вирусом. Никто не спорит, что бороться с симптомами тоже важно, но у каждого препарата есть своя зона ответственности, поэтому не нужно думать, что один препарат избавит вас и от вируса, и от его симптомов. Те же иммуномодулирующие препараты во время болезни не имеют никакого эффекта, так как рассчитаны на заблаговременный прием. В то время как противовирусные препараты нужно обязательно принимать в первые двое суток появления симптомов болезни. Те, кто полагается только на иммуномодулирующие препараты, серьезно рискуют: действие некоторых подобных лекарств не доказано, и такие эксперименты со здоровьем чреваты осложнениями.

– Говорят, что под видом действенных средств часто продают гомеопатию. Так ли это?

– Да, к сожалению, это так, причем проблема даже в том, что производители не считают нужным пациентов об этом предупреждать. А ведь гомеопатические средства и регистрироваться должны иначе. Подобная хитрость со стороны производителей, когда они сознательно не информируют людей о том, что препарат гомеопатический, ненормальна. Пример таких лекарств – это Эргоферон и Анаферон: лечить ОРВИ или грипп с помощью подобных средств может быть бесполезно. На прием таких препаратов теряется время, но вирус не ждет – любое промедление чревато осложнениями. Вообще, тем, кто выбирает самолечение, не позавидуешь: средства массовой информации достигли такого влияния на жизнь, что игнорировать их очень сложно, практически невозможно.

Поэтому человек, который захотел узнать про лечение препаратами от ОРВИ и гриппа, но не понимает, что такое доказательная база и исследования ВОЗ, заходит в Интернет и теряется там. Чтобы подобного не случалось, необходимы определенные стандарты, объективные вещи, на которые обычному человеку нужно опираться при выборе препаратов, например та же доказательная база, о которой говорилось выше, и исследования, проведенные по международным стандартам.

– Какие препараты на отечественном рынке имеют доказательную базу?

– Постепенно накапливается доказательная база по некоторым препаратам. Производители распространенных лекарств провели испытания, которые позволяют сделать вывод об эффективности того или иного препарата в сокращении периода выраженности симптомов. Так, действующее вещество (умифеновир), которое входит в состав Арбидола получило одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Проведенное по нему исследование стало первым в нашей стране, которое прошло по мировым стандартам и нормам. С другим действующим веществом (осельтамивир) ситуация немного иная – препараты, в которых оно содержится, считаются эффективными на данный момент в борьбе с гриппом, а также официально рекомендованы для применения ВОЗ. Что касается других лекарственных средств, несмотря на проведение определенных исследований, инициированных самими производителями, могут быть не безопасны. Например, один из самым популярных препаратов для лечения ОРВИ опыты проводил на мышах, и отсутствие риска для человека не подтверждено.

– Получается, и новые препараты, которые появляются на рынке, не имеют доказательной базы?

Да, это так. Почему-то в массовом сознании любая новинка автоматически считается лучше того, что уже есть на рынке, и люди очень активно покупают препараты новой волны. Вместе с тем нужно понимать, что не существует такого понятия, как новый или старый препарат. Единственный критерий, по которому стоит оценивать эффективность того или иного лекарства, – доказательная база. Я надеюсь, что препаратов, лечебные свойства которых будут доказаны с научной точки зрения, на отечественном рынке со временем станет больше.