Ослепших пациентов одной из московских клиник прооперировали

Все потерявшие зрение пациенты НИИ глазных болезней имени Гельмгольца прооперированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в учреждении.

Как сообщили в НИИ, прооперированные пациенты "уже бегают по коридору". Врачи отмечают "хорошую динамику" выздоровления.

Ранее появилась информация о том, что 9 пациентов НИИ потеряли зрение после укола препарата "Авастин". В клинике проходит проверка Минздрава по распоряжению Вероники Скворцовой.

В институте подтвердили, что пациентам были сделаны уколы "Авастина" 26 сентября. Некоторым поставили укол впервые, некоторым – не в первый раз.

Ранее телеканал "Москва 24" со ссылкой на слова врачей-офтальмологов сообщил, что препарат, предположительно, ставший причиной потери зрения девяти пациентов НИИ глазных болезней имени Гельмгольца, не был одобрен Минздравом.