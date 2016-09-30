Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября 2016, 16:56

Общество

Ослепших пациентов одной из московских клиник прооперировали

Кадр из видео телеканала "Москва 24"

Все потерявшие зрение пациенты НИИ глазных болезней имени Гельмгольца прооперированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в учреждении.

Как сообщили в НИИ, прооперированные пациенты "уже бегают по коридору". Врачи отмечают "хорошую динамику" выздоровления.

Ранее появилась информация о том, что 9 пациентов НИИ потеряли зрение после укола препарата "Авастин". В клинике проходит проверка Минздрава по распоряжению Вероники Скворцовой.

В институте подтвердили, что пациентам были сделаны уколы "Авастина" 26 сентября. Некоторым поставили укол впервые, некоторым – не в первый раз.

Ранее телеканал "Москва 24" со ссылкой на слова врачей-офтальмологов сообщил, что препарат, предположительно, ставший причиной потери зрения девяти пациентов НИИ глазных болезней имени Гельмгольца, не был одобрен Минздравом.

здравоохранение офтальмология

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика