30 сентября 2016, 13:57

Общество

Использовавшийся в НИИ глазных болезней препарат не был одобрен Минздравом

Препарат "Авастин", предположительно, ставший причиной потери зрения девяти пациентов НИИ глазных болезней имени Гельмгольца, не был одобрен Минздравом. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" сообщили офтальмологи.

Врачи подтвердили, что препарат давно применяется в офтальмологии, хотя не лицензирован для этой области медицины. Его действие полностью совпадает с действием более дорогого препарата "Луцентис", который должен применяться для предотвращения новообразований сосудов.

По словам профессора, доктора медицинских наук Вячеслава Куренкова, "Авастин" применяется в офтальмологии во всем мире, однако в Россиии пока не получил разрешения Минздрава.

Куренков подчеркнул, что "препарат хороший" и имеет положительные результаты применения.

"Я думаю, этот инцидент не связан с действием препарата. Скорее всего, здесь есть какие-то другие факторы", – добавил он.

По одной из версий, причиной происшествия в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца могли стать несоблюдение стерильности при проведении процедуры инъекции или брак самого препарата.

Росздравнадзор организовал проверку по факту потери зрения у пациентов НИИ по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой после появления в СМИ сообщений о побочных эффектах применения препарата "Авастин".

По словам Скворцовой, информация очень неоднозначна, и выводы на данный момент делать нельзя.

Свою проверку также организовал Следственный комитет. Следователи, в частности, опросят персонал клиники, в том числе – должностных лиц, ответственных за приобретение и хранение лекарственных препаратов.

