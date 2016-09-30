Использовавшийся в НИИ глазных болезней препарат не был одобрен Минздравом

Препарат "Авастин", предположительно, ставший причиной потери зрения девяти пациентов НИИ глазных болезней имени Гельмгольца, не был одобрен Минздравом. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" сообщили офтальмологи.

Врачи подтвердили, что препарат давно применяется в офтальмологии, хотя не лицензирован для этой области медицины. Его действие полностью совпадает с действием более дорогого препарата "Луцентис", который должен применяться для предотвращения новообразований сосудов.

По словам профессора, доктора медицинских наук Вячеслава Куренкова, "Авастин" применяется в офтальмологии во всем мире, однако в Россиии пока не получил разрешения Минздрава.

Куренков подчеркнул, что "препарат хороший" и имеет положительные результаты применения.

"Я думаю, этот инцидент не связан с действием препарата. Скорее всего, здесь есть какие-то другие факторы", – добавил он.

По одной из версий, причиной происшествия в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца могли стать несоблюдение стерильности при проведении процедуры инъекции или брак самого препарата.