Три человека пострадали от воскресного урагана – депздрав

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Две женщины и мужчина обратились за медпомощью после сильного ветра в столице, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента здравоохранения. На двоих пострадавших упали деревья.

Все пострадавшие сейчас находятся в удовлетворительном состоянии. Так, несущественную травму от упавшего дерева получил 53-летний мужчина. Ему оказали помощь в больнице имени Боткина, а затем отпустили домой.

Второй пострадавшей стала 21-летняя девушка. Ее задело сломанным деревом. Девушку доставили в больницу №5 в состоянии средней тяжести, сейчас она находится в удовлетворительном состоянии.

Еще одной женщине помощь оказали амбулаторно. Шквалистый ветер оторвал со здания облицовочную плитку, которая попала в окно соседнего дома. В результате 27-летняя женщина получила небольшие ссадины.

Ранее M24.ru сообщало, что системы жизнеобеспечения столицы не пострадали от ураганного ветра, прошедшего в ночь на 30 марта. Об этом рассказал пресс-секретарь заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик. Как заявил представитель вице-мэра, аварий и отключений потребителей от тепло-, электро-, газоснабжения и воды нет.

Напомним, вечером и ночью 29 марта в столице был сильный ветер, поваливший около 30 деревьев; коммунальщики уже их распилили и вывезли. Кроме того, были повреждены несколько машин – на них упали деревья и незакрепленные конструкции. В настоящее время городские службы продолжают следить за состоянием магистралей и объектов жизнеобеспечения.