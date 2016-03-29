В комплекс ГТО могут добавить ролики, настольный теннис и велосипед

Фото: m24.ru/Антон Великжанин

Ролики, настольный теннис и велосипед могут включить в физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО). Такую идею рассмотрит Москомспорт, сообщает Агентство "Москва".

"Мы рассмотрим возможность сделать ролики, велосипед и настольный теннис элементами комплекса ГТО. Москва вообще является пробной площадкой для развития комплекса. Мы стараемся максимально ориентироваться на виды спорта, которые придут сдавать москвичи семьями", – рассказал заместитель руководителя Москомспорта Алексей Пыжов.

Он также отметил, что с 2013 года в сдаче различных нормативов ГТО приняли участие 1,7 миллиона москвичей. Официально на сайте ГТО зарегистрированы 51 тысяча москвичей.

Нормы ГТО для взрослых

Напомним, закон о возрождении в стране комплекса ГТО подписал Владимир Путин в октябре 2015 года, а внедрение нормативов началось в сентябре 2014 года.

Согласно закону, граждане могут добровольно и бесплатно сдать нормативы ГТО в центрах тестирования после прохождения медосмотра. Испытания будут различаться по трем уровням сложности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия комплекса ГТО.

Комплекс физической подготовки ГТО имеет 11 ступеней. Первый уровень сдают дети от 6 до 8 лет, 11-й – граждане старше 70 лет. Подросткам 16–17 лет уготовлена пятая ступень.