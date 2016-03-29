В России случаи передозировки наркотиками стали реже на четверть

Фото: ТАСС

Случаи передозировки наркотиками стали реже на четверть в среднем по России за прошлый год, передает Агентство "Москва" со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

По ее данным, в 2015 году году в России зафиксировали 25 тысяч случаев отравления наркотиками и психодислептиками. В среднем – 17,1 случая на 100 тысяч человек. Наиболее неблагоприятная ситуация по отравлению сложилась в Кемеровской (62,1 случая на 100 тысяч населения), Омской (56,3), Новосибирской областях (47,2), Москве (42,7), Московской области (42,7), Санкт-Петербурге (40,8).

Около 88 процентов пострадавших – взрослые мужчины. При этом каждый пятый случай отравления привел к летальному исходу.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/106]Как зарегистрировать смерть[/URLEXTERNAL]

В 2016 году в Москве наркоманам начнут выдавать бесплатный антидот на случай передозировки. Об этом m24.ru рассказывал главный нарколог Минздрава РФ и директор Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн.

Препараты будут выдавать в наркологических центрах на безвозмездной основе, чтобы при случае передозировки наркоману смогли помочь окружающие. По словам нарколога, часто от передозировки наркотиков погибают именно молодые наркоманы, которым вовремя не оказали помощь. По мнению экспертов, выдача препаратов должна быть анонимной.