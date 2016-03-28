Уровень заболеваемости гриппом в Москве опустился ниже эпидпорога

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве опустился ниже эпидпорога на 33,6 процента, сообщает управление Роспотребнадзора по Москве.

На прошедшей неделе (с 21 по 27 марта) показатель заболеваемости среди детей соответствует уровню предыдущей недели – 67 процентов. По данным столичного департамента образования, на прошедшей неделе карантин в учебных заведениях Москвы не вводился.

Число заболевших продолжает снижаться. Напомним, на предыдущей неделе было зарегистрировано всего 15 случаев гриппа.

Отмечается, что в текущем эпидсезоне (с 1 сентября по 27 марта) в городе зарегистрировано на 112 тысяч 206 больных ОРВИ и гриппом меньше, чем за аналогичный период предыдущего эпидсезона.

