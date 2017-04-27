Реставрационные работы проведут в историческом корпусе Боткинской больницы

Фото: ТАСС/Валерий Христофоров

Исторический корпус Боткинской больницы отреставрируют, сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

10-й корпус Боткинской больницы, расположенный в доме 5/10 во 2-м Боткинском проезде, известен тем, что здесь в 1922 году Ленину сделали операцию по извлечению пули. Здание входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения.

Чтобы определить подрядчика ремонтно-реставрационных работ, департамент по конкурентной политике объявил конкурс с ограниченным участием. Начальную стоимость контракта ведомство установило в размере 136 миллионов рулей.

Предполагается, что масштабная реставрация затронет как фасады, так и интерьеры корпуса, и развернется на площади почти в 7 тысяч квадратных метров.

По условиям ведомства, завершить работы победитель конкурса должен будет в течение 16 месяцев после заключения контракта.